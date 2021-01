Conte: »Zaščititi posebne avtonomije in jezikovne manjšine«

Italijanska poslanska zbornica bo danes glasovala o zaupnici vladi Giuseppeja Conteja, potem ko se je Renzijeva stranka Italia viva umaknila iz vladne koalicije in tako sprožila vladno krizo. V nagovoru poslancem je predsednik vlade po omembi nujnosti spremembe volilnega zakona, da bi v prihodnje kljub zmanjšanju števila parlamentarcev zagotovil ustrezno politično zastopanost ozemlja, pa tudi vladno stabilnost, misel namenil tudi jezikovnim manjšinam.

»Čim bolj je treba zaščititi in zagotoviti posebne avtonomije in jezikovne manjšine. Nacionalni interes je kot še nikoli povezan, v skladu z našo najbojšo zgodovinsko in ustavno tradicijo, s sistemom, ki v okviru enotnosti republike krepi specifične gospodarske in družbene potrebe različnih ozemeljskih stvarnosti. Med temi nekatere – zaradi geografskih, jezikovnih in kulturnih razlogov – nedvomno zaslužijo pozornost in skrb,« je dejal Conte.

Besede predsednika vlade Giuseppeja Conteja je mogoče interpretirati kot namig trem senatorjem Južnotirolske ljudske stranke (SVP), naj ga podprejo pri jutrišnjem glasovanju, ko se bo o zaupnici vladi izjasnil senat. Glede na ostre kritike, ki so jih v preteklih dneh Renzijevi potezi namenili južnotirolski senatorji, obstaja dobra možnost, da se bo to zgodilo.