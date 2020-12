Conte: »Zgodovinski dan« – Janša: »Vemo približno, kdaj bomo zmagali«

Kot napovedano, se je danes, 27. decembra, zjutraj, začelo simbolično cepljenje proti covidu-19 tudi v državah članicah Evropske unije. V Rimu na infekcijski kliniki Spallanzani se je kot prva v Italiji cepila 29-letna bolniška sestra Claudia Alivernini. »Cepimo se zase, za naše bližnje in za skupnost,« je Claudia Alivernini dejala takoj po vbrizgu prvega od 9750 odmerkov cepiva, ki jih je Italija prejela v prvi pošiljki. Že jutri naj bi na Apeninski polotok prišla pošiljka z dodatnimi 470.000 odmerki cepiva podjetij Pfizer in BioNTech. Tovrstne pošiljke naj bi nato Italija prejemala tedensko. »Danes Italija se prebuja. Ta datum si bomo večno zapolnili. Cepili bomo najprej zdravstvene delavce in rizične skupine, nato pa bo prišlo na vrsti celo prebivalstvo, tako da bomo dosegli imunost in premagali virus,« pa je dejal premier Giuseppe Conte. Komisar za covid-19 Domenico Arcuri pa je spomnil, da bo cepivo brezplačno, cepljenje pa ne bo obvezno.

V FJK NAJPREJ CEPILI TRŽIŠKO ZDRAVNICO

Cepljenje se je danes začelo tudi v Furlaniji - Julijski krajini, kjer so v Palmanovi ob prisotnosti predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige in Riccarda Riccardija, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo, najprej cepili tržiško zdravnico Ariello Breda, ki je lansko zimo pri prvem pacientu s potrjeno koronavirusno okužbo v deželi pravilno posumila, da gre za covid-19. Danes bodo v FJK cepili 265 ljudi, do konca leta pa naj bi v deželo prispelo 10.000 odmerkov. V prvi fazi naj bi FJK prejela 50.094 odmerkov cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, s katerimi bodo cepili 25.047 ljudi. »Danes je pomemben dan tako za našo deželo kot za celo državo,« je na Facebooku pred prihodom v Palmanovo zapisal Fedriga.