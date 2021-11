V Furlaniji - Julijski krajini so danes opravili 1535 PCR testov in 4196 hitrih testov, zabeležili so 72 novih okužb. Umrl ni noben covidni bolnik, na intenzivni negi se zdravi 18 ljudi. 75 je hospitaliziranih bolnikov.

V Italiji so potrdili 2818 novih okužb, umrlo je 20 covidnih bolnikov. V Sloveniji so potrdili 1257 okužb, umrlo pa je 11 covidnih bolnikov.