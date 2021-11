Covid-19: v Italiji več kot 100.000 aktivno okuženih

Danes so v FJK opravili 30.961 testov, pri čemer so odkrili 287 novih okužb s covidom-19 (0,92 odstotni delež pozitivnih testov). Umrli so trije covidni bolniki: 75-letni moški in 80-letna ženska v bolnišnici v Trstu in 91-letna ženska v Vidmu. Na intenzivni negi se trenutno zdravi 19 oseb, na drugih covidnih oddelkih pa 124 bolnikov.

V Italiji so ob 645.689 hitrih in PCR-testih zabeležili 6032 novih okužb. Umrlo je 68 covidnih bolnikov, število pa predstavlja višek zadnjih tednov. Prvič po 16. juniju je v državi spet več kot 100.000 ljudi aktivno okuženih (100.205).