Covidne številke še naprej upadajo

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 5584 PCR-testov, s katerimi so odkrili 271 novih okužb, kar predstavlja 4,85-odstotni delež. Opravili so tudi 8776 hitrih testov, s katerimi so odkrili še 539 primerov okužbe (delež 6,14-odstoten).

Na intenzivni negi je hospitaliziranih 16 pacientov, na drugih oddelkih pa 271. Umrlo je še 18 ljudi, okuženih s koronavirusom.

V sredo so v Sloveniji ob 2000 PCR-testih in 15.542 hitrih antigenskih testih potrdili 2336 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 58.264 primerov aktivnih okužb. Na navadnih oddelkih je po podatkih vlade zaradi covida-19 hospitaliziranih 375 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 98. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 23 bolnikov manj kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa število bolnikov ostaja nespremenjeno.

Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je 741, kar je 38 manj kot dan prej. Od skupnega števila jih je na navadnih oddelkih 252 s covidom-19, na intenzivnih pa 16. Po podatkih vlade je v torek umrlo 11 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

V sredo so pristojni potrdili 36 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej, število aktivnih okužb pa se je v primerjavi z dnem prej znižalo za 9817.