Covidno potrdilo obvezno na vseh delovnih mestih

Covidno potrdilo bo obvezno na vseh delovnih mestih, je soglasno sklenila italijanska vlada. Vest je objavila tiskovna agencija ANSA pred zaključkom vladne seje. Razširitev obveznega covidnega potrdila za vstop na delovno mesto bo predvidoma začela veljati od 15. oktobra, in sicer bodisi za delavce v javnem kot v zasebnem sektorju. Kdor ga ne bo imel in bo vseeno šel v službo, bo po petih dneh tvegal suspenz in prekinitev plače.

Vlada naj bi tudi potrdila oblikovane najvišje cene za brise.