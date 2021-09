Covidno potrdilo obvezno tudi za zunanje osebje

Covidno potrdilo bo poleg v doslej že obveznih dejavnostih obvezno od 10. oktobra tudi za zunanje šolsko osebje in za zunanje osebje v domovih za dolgotrajno oskrbo (Rsa), je danes sklenila italijanska vlada, med drugim za dostavljalce hrane, uslužbence čistilnih podjetij in druge, torej za vse, ki v šolah skrbijo za hrano ali čiščenje in ki so v domovih za dolgotrajno oskrbo (Rsa) v stiku z gosti. Za slednje bo obvezno cepljenje.

Premier Draghi je napovedal, da bodo obveznost covidnega potrdila razširili še na druga področja.