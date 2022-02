Covidno potrdilo od danes obvezno za vse, kar ni nujno

Včeraj se je prvič po ponovni izvolitvi Sergia Mattarelle za predsednika republike sestal svet ministrov. Premier Draghi, ki je veljal za enega izmed kandidatov za predsedniško mesto, a ga je naposled strah političnih sil zaradi negotove usode vlade po njegovem morebitnem odhodu na Kvirinal izločil iz igre, je na začetku seje vlade pozval k aplavzu za Mattarello.

Na seji vlade, ki je bila neobičajno kratka, saj je trajala vsega pol ure, naposled niso obravnavali nekaterih tem, ki so bile sprva napovedane, kot prevetritev pravil za šolske karantene ali ukinitev barvnega razvrščanja dežel oz. pokrajin glede na epidemiološko sliko. Odločili so, da ukrep obveznega nošenja mask tako v zaprtih prostorih kot na prostem ter zaprtje diskotek in plesnih dvoran podaljšajo za deset dni (in ne za dva tedna, kot je sprva kazalo), torej do 10. februarja.

Ostali ukrepi, ki jih včeraj niso uvrstili da dnevni red, vsekakor niso še odpisani, vlada bo o njih predvidoma razpravljala v prihodnjih dneh, mogoče že jutri. Izvisela je tudi razprava o neomejeni veljavi covidnega potrdila po tretjem odmerku cepiva.

Danes sicer stopa v veljavo več ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, ki so jih italijanska vlada oz. resorni ministri napovedali že pred časom. V prvi vrsti dodatno širjenje uporabe covidnega potrdila, ki je od današnjega dne obvezno za obisk vseh nenujnih trgovin in dejavnosti.

PCT TUDI ZA NA POŠTO

Odslej bo brez PCT covidnega potrdila (preboleli, cepljeni, testirani) vstop mogoč le v trgovine z živili, lekarne in trgovine z zdravstvenimi pripomočki, optike, v prodajalne s hrano za živali, na bencinske servise. V vseh ostalih trgovskih ali drugih dejavnosti bodo strankam oz. obiskovalcem morali preverjati veljavnost potrdil, to velja tudi za poštne in javne urade ter banke.

NE VEČ 9, PAČ PA 6 MESECEV

S cepljenjem pridobljeno covidno potrdilo je po osnovnem ciklusu cepljenja od današnjega dne veljavno šest in ne več devet mesecev, kot je veljalo doslej.

Kot je znano od začetka januarja, ko je vlada sprejela uredbo z zakonsko močjo, v kateri je predvidela obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse osebe nad 50. letom starosti, bo to stopilo v veljavo danes. Necepljeni bodo morali plačati enkratno kazen v višini 100 evrov.

Iz obveznega cepljenja so izvzete osebe, ki se zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Ti bodo morali zdravstvenim oblastem predložiti ustrezna dokazila.

Prihodnja sprememba, povezana s cepljenjem proti covidu-19, bo zaživela že 15. februarja, ko bodo vsi zaposleni nad 50. letom starosti za v službo potrebovali PC-covidno potrdilo (preboleli, cepljeni). Kdor se bo v službo odpravil brez izpolnjevanja pogoja PC, bo tvegal kazen od 600 do 1500 evrov. V primeru neupravičene odsotnosti zaradi neizpolnjevanja pogoja PC bo posameznika doletel suspenz, med katerim ne bo prejemal plače, ne bo pa izgubil delovnega mesta.