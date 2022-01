Covidno potrdilo tudi za nakup cigaret in za dvig pokojnine

S 1. februarjem, ko bo stopila v veljavo nova uredba, ki jo je podpisal predsednik vlade Mario Draghi, bo možno vstopiti brez covidnega potrdila le v trgovine z živili in najnujnejšim, med temi so supermarketi ter lekarne in trgovine z zdravstvenimi izdelki ali izdelki za osebno nego in trgovine z optičnimi pripomočki. Za obisk ostalih trgovin, med drugim tudi za nakup cigaret, knjig in časopisov bo potrebno vsaj osnovno covidno potrdilo. Slednje bo obvezno tudi za dvig pokojnine v poštnih uradih ali bančnih zavodih.

Brez covidnega potrdila bo možen tudi vstop v urade policijske uprave, ki so odprti za javnost, ali v urade lokalne policije, toda le za ovadbe ali za preprečitev kaznivih dejanj, prav tako na sodišče za nujne ovadbe, za najnujnejše primere pa tudi v urade socialnih ali zdravstvenih služb. Brez covidnega potrdila bo možen tudi vstop v trgovine za živali. Vozniki bodo brez covidnega potrdila lahko točili gorivo, možen pa bo tudi nakup goriva za ogrevanje.

Okrepljeno covidno potrdilo oz. izpolnjevanje pogoja PC pa bo obvezno v javnih lokalih, kot so bari ali restavracije, v telovadnicah in bazenih, v kinodvoranah in gledališčih ter v hotelih, smučarskih središčih, kongresnih centrih, kulturnih središčih in na sejmih.

Za vstop v zdravstvene domove ali domove za starejše občane (RSA) bo potrebno okrepljeno covidno potrdilo po cepljenju s tretjim poživitvenim odmerkom, v primeru zaključenega cepilnega ciklusa le z dvema odmerkoma brez prejetega tretjega odmerka pa bris.

Sile javnega reda napovedujejo, da bodo vzorčno preverjale spoštovanje ukrepov.