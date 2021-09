Covidno potrdilo: upravni sodniki zavrnili pritožbo šolnikov

Deželno upravno sodišče Lacija je zavrnilo pritožbo vsedržavnega združenja učiteljev in vzgojiteljev Anief proti ukrepom ministrstva za šolstvo o predložitvi covidnega potrdila za šolsko osebje. Suspenz tistih, ki ga nimajo, je upravičen, so sklenili rimski upravni sodniki, prav tako zamrznitev plače. Pravica, da se nekdo ne cepi, ne more biti nedotakljiva, so ugotovili, ker za spoštovanje slednje zadostuje rezultat brisa.

Upoštevati je treba tudi pravice, ki zadevajo področje javnega zdravja in je treba omejiti napredovanje pandemije ter omogočiti potek pouka v razredih, meni upravno sodišče Lacija.