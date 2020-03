Cvetlice in semena: prodaja na drobno spet mogoča

Prodaja na drobno cvetlic, rastlin, semen, sadik in gnojil je zopet mogoča tako v drevesnicah kot v cvetličarnah in semenarnah. To izhaja iz dveh ločenih sporočil Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in združenja trgovcev Confcommercio.

Seveda bo prodaja lahko stekla ob spoštovanju veljavnih zdravstvenih ukrepov: cvetličarji naj se opremijo z zaščitno masko in rokavicami ter upoštevajo varnostno razdaljo, so sporočili iz združenja Confcommercio, medtem ko pri SDGZ opozarjajo, da bo potrebno v samoizjavi ustrezno izpolniti in upravičiti premik iz bivališča zaradi nujnosti.

Poleg tega je v odprtih trgovinah poleg zdravil in živil dovoljeno kupiti tudi druge nujne dobrine, kot npr. vodovodno, električno in ogrevalno opremo. Drugače so najnovejše novice na voljo na spletni strani SDGZ, svetujejo pa tudi obisk spletnega mesta italijanske vlade.