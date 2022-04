Dan ekološkega dolga letos 12 dni zgodnejši

Slovenija danes obeležuje dan ekološkega dolga. V državi so do danes porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. Slovenski dan ekološkega dolga se je z lanskega 30. aprila letos pomaknil pred dan Zemlje, ki bo v petek, 22. aprila, kar je po ocenah Inštituta za zdravje in okolje zelo zaskrbljujoče. »Letos bomo v Sloveniji več kot osem mesecev živeli v t. i. ekološkem dolgu,« so poudarili.

Vse zgodnejši datum dneva ekološkega dolga kaže, da s planetom ne ravnamo tako, kot bi morali, zato so spremembe nujne. Ozaveščanje o našem planetu in o tem, kako ga lahko zavarujemo in zaščitimo, je namen svetovnega dneva Zemlje, so dodali. Po podatkih organizacije Global Footprint Network je dan ekološkega dolga v Sloveniji letos nastopil 18. aprila. Če bi vsi na svetu živeli kot prebivalci Slovenije, bi potrebovali 3,4 planeta v velikosti Zemlje. Svet bi v povprečju potreboval 1,75 planeta, največ ali 5,1 planeta pa bi potrebovale ZDA, so izračunali.

Po izračunu omenjene organizacije pa bo v Italiji dan ekološkega dolga 15. maja. Na Zemlji je 12,2 milijarde hektarjev produktivnih površin, kot so travniki, pašniki, obdelovalne površine in ribolovna območja. »To pomeni, da ima vsak prebivalec našega planeta približno 1,6 hektarja rodovitne površine za zadovoljevanje svojih potreb po naravnih virih, trenutni ekološki odtis slovenskega prebivalca pa v povprečju znaša 5,37 globalnega hektarja,« so ponazorili v inštitutu.