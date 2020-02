Dan ključnih pogovorov

Predsednik republike Borut Pahor je včeraj sklenil posvetovanja s predstavniki parlamentarnih strank, ne da bi sprejel nobene odločitve. A v sporočilu za javnost njegovega urada piše, da 30-dnevni rok, v katerem lahko predsednik republike predlaga mandatarja, poteče 28. februarja. Do takrat na Erjavčevi dopuščajo možnost drugega kroga posvetovanj.

Vse je odvisno od Slovenske demokratske stranke (SDS), ki bo danes opravila pogovore s predstavniki vsaj treh strank. Janševo povabilo na pogovor so sprejeli Stanka modernega centra (SMC), Nova Slovenija (NSi) in DeSUS. Koalicija, ki bi jo sestavljale SDS, SMC, NSi in DeSUS, bi v Državnem zboru imela 47 poslancev, dva več od polovice, in bi zato lahko prevzela vodenje vlade. Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je po pogovoru pri predsedniku republike poudaril, da je za SDS Janez Janša najboljši kandidat za mandatarja, da pa se s tem morajo strinjati tudi ostali.