Današnja noč ponekod še bolj mrzla

Temperature so se danes ob zelo umirjenem in stanovitnem ozračju ponekod spustile še nižje kot včeraj. Nočna ohladitev je bila med drugim občutnejša tudi ponekod na Krasu in na Goriškem. Prav gotovo je omembe vreden podatek s Palkišča, kjer je avtomobilski termometer ob 9. uri nameril -7,5 stopinje Celzija. Na cesti za Dol, kjer se ob veliki stanovitnosti zaradi kotlinaste lege zadržuje mrzel zrak, so bile temperature povsod občutno pod ničlo. Na Kraški planoti je deželna meteorološka opazovalnica pri Briščikih namerila najnižjo nočno temperaturo -4,6 stopinje Celzija, v Zgoniku pa -4,1 stopinje Celzija, v Koprivnem in Gradišču pa -1,8 stopinje Celzija. V Trstu je bila najnižja nočna temperatura +2,6 stopinje Celzija, nekoliko manj mrzlo pa je bilo v gorah in v tistih krajih, kjer so včeraj namerili rekorden mraz.

Ponekod je nastal izrazit temperaturni obrat, tla so bila v današnji noči zelo mrzla. Na Goriškem se je mestoma pojavila slana. Vodna para tik tal je naravnost zmrzovala na rastlinju.

Stanovitno in sončno vreme z mrzlimi nočmi se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Jutri bo prehodno zapihala burja.