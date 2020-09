Današnja noč še toplejša: namerili nov septembrski rekord

Današnja noč je bila še toplejša od včerajšnje, ki je bila že itak, kot smo včeraj poročali, ena najtoplejših v septembru v novem tisočletju, po vsej verjetnosti pa tudi od začetka meritev. V Trstu je deželna meteorološka opazovalnica iz FJK danes namerila najnižjo nočno temperaturo 24,7 stopinje Celzija (včeraj 24,0), v Zgoniku 22,1 stopinje Celzija (včeraj 21,4) in v Koprivnem 21,2 stopinje Celzija (včeraj 20,7). Gre po podatkih, ki so jih namerile postaje deželne meteorološke opazovalnice iz FJK, za najtoplejšo septembrsko noč, odkar razpolagamo z njenimi meritvami. Prvi podatki meteoroloških postaj deželne meteorološke opazovalnice iz FJK na spletu segajo v leto 1992 oz. 1993. Tudi po drugih podatkih iz Trsta od leta 1973 do leta 1992 pa v septembru ni bilo tako tople noči. Za primerjavo je inštitut za morske vede ISMAR, ki deluje pod okriljem državnega raziskovalnega sveta CNR, v obdobju od leta 1971 do leta 2000 v drugi tretjini meseca septembra nameril povprečno nočno temperaturo v Trstu 16,6 stopinje Celzija. Današnja noč je torej bila v Trstu za 8,1 stopinje Celzija toplejša od tedanjega povprečja.

Pred tem je deželna meteorološka opazovalnica iz FJK najtoplejšo noč v septembru v Trstu namerila 10. septembra 2016 (24,6 stopinje Celzija), v Zgoniku 11. septembra 2016 (21,4 stopinje Celzija), v Koprivnem pa 1. septembra 2019 (21,0 stopinje Celzija).