Danes 112 okužb s koronavirusom

V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 3.756 PCR testiranjih potrdili 85 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil tako 2,26-odstoten. Opravili so še 3.850 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 27 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 0,70-odstoten. Umrl ni noben covidni bolnik.

Na intenzivni negi se zdravi 13 ljudi, 49 je bolnikov na ostalih covidnih oddelkih. Med zdravstvenimi delavci so odkrili eno okužbo s koronavirusom pri zaposlenem v zdravstvenem podjetju za Furlanijo, eno pa pri zaposlenem v zdravstvenem podjetju Asugi. Dve okužbi so odkrili pri migrantih, ki sta zaprosila za azil v tržaški pokrajini, dve okuženi osebi pa sta k nam prispeli iz Albanije oziroma Makedonije.