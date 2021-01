Danes in jutri več omejitev

Danes, jutri ter v soboto 16. in v nedeljo 17. januarja bo tudi v FJK tako kot v vseh ostalih deželah znova veljal poostreni režim omejitev. Gibanje bo omejeno na lastno občino, razen za prebivalce občin z manj kot 5000 prebivalci. Ti bodo lahko prečkali občinske meje, a do največ 30 kilometrov, ne da bi pri tem vstopali v glavna mesta pokrajin.

To konkretno pomeni, da prebivalci Trsta in Gorice ter Milj, Doline in Devina-Nabrežine ne bodo smeli prestopati občinskih meja.

Prebivalci Repentabra ali Zgonika (ne pa prebivalci Doline, kar smo pomotoma napisali v današnjem Primorskem dnevniku) lahko zapustijo lastno občino, ne smejo pa v Trst.

Enako tudi Števerjanci, Sovodenjci in Doberdobci danes, jutri in prihodnji vikend ne smejo v Gorico. Obiski sorodnikov in znancev na domu so dovoljeni, če ostanemo v isti občini. A velja omejitev, po kateri se lahko na obisk odpravita največ dve osebi, starejši od 14 let.

Ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek pa bodo minili po pravilih skupine rumenih dežel. Dovoljene bodo tudi športne oz. rekreacijske dejavnosti, če jih izvajamo posamezno.

Vrtci, osnovne ter prvostopenjske nižje srednje šole bodo oprte, za dijake drugostopenjskih srednjih šol pa bo pouk potekal na daljavo. Zaprti ostajajo muzeji, gledališča, fitnesi in telovadnice.