V zadnjih 24 urah so v FJK opravili 6278 PCR testov in 25.196 hitrih testov ter zabeležili skupno 313 novih okužb s covidom-19 (včeraj so jih potrdili 379). Umrli so štirje covidni bolniki, vsi Tržačani. Gre za 80-letno žensko in 90-letnega, 98-letnega in 64-letnega moškega. Na intenzivni negi zdravijo 25 pacientov, na drugih covidnih oddelkih pa 168.