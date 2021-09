Danes na Slofestu

V šotoru na Trgu sv. Antona se je ob 10. uri začela premierna predstavitev drugega zbornika filozofskih srečanj Misliti: s filozofom Mladenom Dolarjem se pogovarja skupina dijakinj in dijakov Liceja Franceta Prešerna. Knjige in knjižnice bodo ob 11.30 spregovorile o slovenskem Trstu: predavala bo Marta Ivašič.

Iz »radijske« hišice Rai se bo s terena v eter ob 15. uri vklopila ekipa oddaje Boomerang, prav takrat pa bo zaživela tudi likovna delavnica Lockdown pri nas doma. Najmlajši se bodo ob 15.45 zagotovo razveselili še glasbene pravljice Prvi koncert medvedka Perona.

O stoletju večjezičnosti bodo ob 16. uri spregovorile Edda Battigelli, logopedinja Martina Ozbič in zdravnica Daniela Vidoni, vodja slovenske službe za zdravje otrok in najstnikov. Sedemstoletnici Dantejeve smrti se bosta Sara Alzetta in Franko Korošec ob 18. uri poklonila s krajšo dvojezično gledališko uprizoritvijo Dober Dan-te, drugi Slofestov dan pa se bo ob 20. uri sklenil z glasbenim srečanjem s poezijo Srečka Kosovela Tvoja pesem je naš obraz, ki ga bodo oblikovali Aljoša Saksida, Silvia Pierotti, Ensemble Romjan in Romjanski muzikanti. Vsi dogodki se bodo odvijali na osrednjem festivalskem prizorišču na Trgu sv. Antona.

Danes in jutri se bodo nadaljevali tudi vodeni ogledi: ob 10. uri se je začel ogled evangeličansko-luteranske cerkve na Trgu Panfili. V popoldanskih urah, točneje ob 15.30, bodo izpred osrednjega prizorišča z vodičko Mario Kassotaki krenili po sledeh grško-pravoslavne skupnosti v Trstu. Danes se bosta zvrstila še sprehoda vzdolž tržaškega Velikega kanala: ob 17. uri bo vodenje v slovenskem, uro zatem pa v italijanskem jeziku.

Jutri bo ob 15. uri glasbeni sprehod po judovski četrti, med katerim bodo nastopili učenci Glasbene matice, ob 15.30 pa se bodo začeli vodeni ogledi slovenskega Trsta. Če ni drugače navedeno, se bodo ogledi začeli na Trgu sv. Antona.

Za udeležbo na dogodkih in vodenih ogledih je obvezna predhodna najava na tel. št. +39 3497068110.