Danes naj bi se na svetu rodilo skoraj 400.000 otrok

Danes se bo po svetu rodilo 392.078 novorojenčkov, ocenjuje Sklad ZN za otroke (Unicef). Prvi otrok v letu 2020 naj bi se po ocenah Unicefa najverjetneje rodil na otoku Fidži, zadnji pa v ZDA. V Sloveniji se bo po ocenah Unicefa 1. januarja rodilo približno 51 novorojenčkov, kar je 0,013 odstotka vseh rojstev na svetu na prvi dan novega leta.

Več kot polovica vseh rojstev na svetu se bo na prvi dan novega leta zgodila v osmih državah, in sicer v Indiji (67.385), na Kitajskem (46.299), v Nigeriji (26.039), Pakistanu (16.787), Indoneziji (13.020), ZDA (10.452), DR Kongo (10.247) in Etiopiji (8493), ocenjujejo v Unicefu.

»Začetek novega leta in novega desetletja sta priložnost za razmislek o naših željah za našo prihodnost, kot tudi za prihodnost naslednjih generacij,« je dejala izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. »Januar predstavlja začetek novega leta in vsako leto znova nas opozori na potencial, ki ga v sebi nosi vsak novorojenček ob vstopu na življenjsko pot – če jim le omogočimo to priložnost,« je poudarila.

Unicef ob tem opozarja, da je v letu 2018 v prvem mesecu po rojstvu umrlo približno 2,5 milijona novorojenčkov, med njimi tretjina le dan po rojstvu. Večina smrti novorojenčkov je posledica prezgodnjih porodov, zapletov med porodom in okužb, kot je sepsa – vzrokov, ki jih je mogoče preprečiti ali ozdraviti. Poleg tega je vsako leto mrtvorojenih 2,5 milijona otrok, navajajo v skladu.

V Unicefu izpostavljajo, da je bil v zadnjih treh desetletjih dosežen izjemen napredek pri preživetju otrok, saj se je število otrok, ki umrejo pred svojim petim rojstnim dnevom, zmanjšalo za več kot polovico, precej pa zaostaja napredek na področju preživetja novorojenčkov. Novorojenčki, ki so umrli v prvem mesecu, so v letu 2018 predstavljali 47 odstotkov vseh smrti med otroki, mlajšimi od pet let, kar je 40 odstotkov več kot leta 1990, navajajo v skladu.