Danes naj bi se znova sešli ruski in ukrajinski pogajalci

Ruski in ukrajinski pogajalci naj bi se danes sešli na tretjem krogu pogajanj glede vojne v Ukrajini. Prekinitve ognja ne gre pričakovati, ker ruska stran zahteva, da Ukrajinci prej položijo orožje. Današnja pogajanja naj bi znova potekala na ukrajinsko-beloruski meji, začela naj bi se ob 15. uri po krajevnem času. Eden od ukrajinskih pogajalcev je v nedeljo za ameriško televizijo Fox News dejal, da se niso pripravljeni pogajati o ozemeljski celovitosti, medtem ko naj bi bili odprti do pogovorov o morebitni »ne-natovski« prihodnosti Ukrajine.

Zadnjič so se pogajalci sešli v četrtek in se dogovorili za vzpostavitev humanitarnih koridorjev za civiliste, ki želijo zapustiti območje spopadov. Prvi koridor naj bi vzpostavili iz Mariupola na jugu države, a je evakuacija že dvakrat spodletela. Strani za to obtožujeta druga drugo.

Ukrajina je proti Rusiji zaradi napada vložila tožbo pred Meddržavnim sodiščem v Haagu, s katero zahteva ukrepe sodišča za prekinitev spopadov. Sodišče bo danes začelo prvo obravnavo; najprej bo svoja stališča predstavila Ukrajina, predvidoma v torek pa še Rusija.

Ruske sile so medtem sinoči okrepile bombardiranje večjih ukrajinskih mest v središču države, severu in na jugu, je na ukrajinski televiziji povedal svetovalec predsednika Ukrajine Oleksij Arestovič. Napadajo območja okrog Kijeva in Černigova na severu države, Nikolajeva na jugu in Harkova, ki je za prestolnico Kijev drugo največje ukrajinsko mesto.