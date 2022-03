Danes naj bi se znova sešli ruski in ukrajinski pogajalci

Medtem ko vojna v Ukrajini še naprej divja, naj bi se danes po napovedih tako ruske kot ukrajinske strani prek videopovezave znova sešli ukrajinski in ruski pogajalci. Podrobnosti za zdaj niso znane, sta pa obe strani v minulih dneh namignili, da je možen napredek. Ukrajina si prek posrednic Izraela in Turčije prizadeva tudi za pripravo pogajanj z Rusijo na najvišji ravni. Kot je v nedeljo na ukrajinski televiziji dejal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, z obema državama usklajujejo kraj in okvir za pogajanja, poroča agencija Reuters.

Podoljak je poleg tega po navedbah ruske agencije Tass dejal, da pogajalci pripravljajo pravni okvir za glavna vprašanja. Pri tem ni izključil možnosti, da bi pri podpisu morebitnega dokumenta sodelovala tretja stran.

Tudi član ruske pogajalske delegacije Leonid Slucki je v nedeljo dejal, da bi lahko delegaciji dosegli dogovor in morda celo podpisali skupen dokument. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa ni izključil možnosti, da bi se v prihodnje sestala predsednika obeh držav, Vladimir Putin in Volodimir Zelenski.

O vplivu vojne v Ukrajini na regionalno in globalno varnost se bosta danes v Rimu pogovarjali visoki delegaciji ZDA in Kitajske pod vodstvom svetovalca za nacionalno varnost ZDA Jakea Sullivana in direktorja kitajskega urada za zunanje zadeve Yang Jiechija.

V ruskem obstreljevanju stanovanjske četrti v ukrajinski prestolnici Kijev sta bila v napadu na stanovanjski blok danes ubita najmanj dva človeka, 12 ljudi je ranjenih, so po poročanju ukrajinske televizije sporočili ukrajinski reševalci. Reševalci so zjutraj v devetnadstropnem stanovanjskem bloku našli dve trupli, tri ljudi so hospitalizirali, devet pa so jih oskrbeli na kraju samem, je na Facebooku sporočila služba za nujne primere.