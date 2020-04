Danes nas je obiskalo poletje

Današnje dnevne temperature so danes razen ob morju skoraj poletne. Ob 12. uri je deželna meteorološka opazovalnica v Gradišču namerila 25,8 stopinje Celzija, v Koprivnem 25,3, v Briščikih 24,6 in v Zgoniku 24,4 stopinje Celzija. Živo srebro bo v prvih popoldanskih urah še nekoliko poskočilo. Najvišje dnevne temperature bodo ponekod presegle 26 stopinj Celzija. Pihajo šibki jugovzhodni vetrovi, nad nami pa se še zadržuje povečini zelo suh zrak.

Izjema je le obmorski pas, kjer se pod vplivom razmeroma mrzlega morja temperature gibljejo okrog 20 stopinj Celzija. Ob morju je tudi vlažnost ozračja povsem drugačna kot drugod, deželna meteorološka opazovalnica je ob 12. uri namerila 75-odstotno relativno vlago.

Sončno in za ta čas toplo vreme se bo nadaljevalo tudi jutri in v nedeljo, medtem ko med ponedeljkom in torkom pričakujemo oslabljeno hladno vremensko fronto.