Na današnji dan pred 173 leti, 7. aprila 1848, je slovenski domoljubni študent Lovro Toman s somišljeniki na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani prvič izobesil slovensko trobojnico, zato danes obeležujemo dan slovenske zastave.

Slovensko državno zastavo je 24. junija 1991 določila slovenska skupščina, predhodnica današnjega Državnega zbora. Tik pred slovensko osamosvojitvijo je nova slovenska državna zastava nadomestila staro republiško zastavo.

Slovenska zastava je med simboli, ki jim v vojski izkazujejo največje spoštovanje, so zapisali na spletni strani ministrstva za obrambo, pri čemer ji izkazujejo čast, primerljivo s častmi, ki jih izkazujejo najvišjim državnim predstavnikom.

Na ministrstvu za obrambo v času, ko Slovenija obeležuje 30 let od ključnih prelomnih dogodkov iz časa osamosvajanja države, še posebej poudarjajo tudi zanos in navdušenje, ko so pripadniki slovenske Teritorialne obrambe prvič dvignili slovensko trobojnico na slovesnosti ob razglasitvi samostojnosti.