Danes obeležujemo svetovni dan umivanja rok, katerega namen je širjenje ozaveščenosti in razumevanja o pomembnosti umivanja rok. Letošnji dan poteka pod geslom Čiste roke za vse.

Tudi s čistočo rok poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje ljudi okoli nas, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kajti z umivanjem rok preprečujemo širjenje mikroorganizmov na različne površine in ljudi. To postaja še toliko bolj aktualno v jesenskih mesecih, ko se približuje obdobje gripe in drugih okužb.

Roke naj bi umivali tako pogosto, kot je glede na naša opravila potrebno, predvsem ob pravem trenutku in seveda pravilno. Roki si najprej dobro omočimo, nato jih milimo vsaj 20 sekund in temeljito speremo. Osušimo jih s papirnato brisačo ali z lastno brisačo, pipo pa zapremo s komolcem ali papirjem, svetujejo na inštitutu.