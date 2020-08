Danes prve nevihte, jutri možna neurja

Na vreme pri nas vpliva ciklonsko območje, ki zaobjema večji del srednje Evrope in Sredozemlja. Vremenska fronta bo jutri prešla naše kraje, pred njo pa priteka od jugozahoda topel in zelo vlažen zrak, ki občasno povečuje nestanovitnost.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo možne krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v gorah. Med njimi bo lahko tudi kakšna močna. Ob morju bo več spremenljivosti in bodo možna tudi obdobja z delno jasnino.

Jutri bo pretežno oblačno s padavinami, pojavljale se bodo nevihte, ki bodo mestoma močne. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Možna bodo krajevna neurja, sporoča Arso. Civilna zaščita iz FJK je zaradi pričakovanih močnih neviht razglasila rumeno opozorilo do jutri opolnoči, Arso pa je včerajšnje rumeno opozorilo za jutri zaostril v oranžnega. Opozarja pred močnejšimi krajevnimi nevihtami. Možni bodo lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel, so zapisali. Opozarjajo pa tudi pred močnim vetrom, ki bo lahko dosegel hitrost od 85 do 100 km/h in pred izdatnejšimi nalivi. Padlo bo lahko od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, so še zapisali.