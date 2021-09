Danes razjasnitve, že jutri pa nov ciklon

Vremenska slika se je po zaslugi prehodnega oslabljenega višinskega grebena s toplejšim in bolj suhim zrakom danes umirila, z jutrišnjim dnem pa prihaja nov ciklon, ob katerem bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta.

Danes bo prevladovalo precej jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, z morebitnimi redkimi izjemami ne bo padavin. Prehodno je zapihala šibka burja, ki bo čez dan oslabela.

Jutri bo od zahoda dosegel naše kraje nov ciklon in se bo vreme ponovno poslabšalo. Zvečer ali v noči na nedeljo bo naše območje prešla hladna vremenska fronta. Jutri bo čez dan oblačno z občasnimi padavinami, vmes bodo možne tudi posamezne plohe ali nevihte. Padavine se bodo zvečer ali v noči na ponedeljek ponekod okrepile in bodo nevihte nekoliko verjetnejše in pogostejše.

V ponedeljek se bo sprva še nadaljevalo podobno vreme, čez dan pa se bo ozračje umirjalo. Zapihala bo burja, temperatura se bo spuščala.