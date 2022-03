Dars obžaluje zaplet s humanitarnim ukrajinskim avtobusom

Vest o Darsovi globi voznikoma humanitarnega ukrajinskega avtobusa, ki jo je objavil Primorski dnevnik, je imela v Sloveniji velik odmev in je o njej poročalo več medijev.

Naj jo na kratko obnovimo. Voznika avtobusa, ki je male bolnike v soboto prepeljal od ukrajinsko-madžarske meje do Trsta v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, sta povedala, da se je v Sloveniji zapletlo, ko jih je ustavilo in nekaj časa zadržalo osebje slovenske družbe za avtoceste Dars, da bi preverilo, če so plačali cestnino. Ker v avtobusu ni bila nameščena naprava DarsGo, ki samodejno zaračuna cestnino na podlagi prevožene razdalje, sta voznika za nadaljevanje poti morala plačati tisoč evrov kazni, pa čeprav sta osebju Darsa razložila, da vozita bolne ukrajinske otroke.

Odzvala se je slovenska družba za avtoceste Dars, ki po poročanju portala N1 dogodek obžaluje. Kot so pojasnili na Darsu, je šlo za avtobus italijanskih registrskih tablic, ki ni imel ustrezne dokumentacije, da je šlo za humanitarni prevoz. Humanitarni prevoz tudi ni bil najavljen, voznik avtobusa pa na počivališču Lom o tem ni predložil nobenega dokumenta ali potrdila. Skladno z določbami zakona o cestninjenju v prekršku so zato vozniku izrekli globo.

Na Darsu obžalujejo, da je prišlo do neljubega zapleta in so povedali, da se vsem prizadetim iskreno opravičujejo. Vozniku so predlagali, naj vloži zahtevek za vračilo plačane globe. Napovedali so tudi, da bodo Rdečemu križu in Slovenski Karitas nakazali donaciji za pomoč beguncem iz Ukrajine, poroča portal N1.