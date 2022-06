Debela toča povzročila škodo v Sloveniji in Avstriji ter na Hrvaškem

Močno neurje, ki se je v četrtek popoldne razbesnelo nad vzhodno Slovenijo, se je nato pomaknilo nad Hrvaško in tudi tam povzročilo ogromno škodo. Toča je klestila na območju Kumrovca in hrvaškega Zagorja severno od Zagreba in povzročila veliko škode na objektih in avtomobilih, pa tudi na poljih, vrtovih, vinogradih in v sadovnjakih. Župan občine Kumrovec Robert Šplajt je razmere opisal kot katastrofalne. Toča v velikosti lešnika do oreha je padala okoli deset minut. Na določenih območjih je naneslo tudi do 70 centimetrov toče, ki je povsem pobelila mesto.

Občine Mirnske doline, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan je v četrtek po 20. uri zajelo močno neurje, ponekod tudi z debelo točo. Najhuje je bilo v Občini Mokronog-Trebelno, kjer je po besedah župana Antona Mavra padala tudi kot jajce debela toča. Poleg škode na stavbah, strehah in vozilih je ta veliko škode povzročila tudi drugje.Veliko škode je na poljščinah, v sadovnjakih, na drevesih, vinogradih in drugih površinah, točo pa so morali na nekaterih cestnih odsekih plužiti.

Marsikje je prišlo do poplav, toča pa je uničevala poljščine in sadovnjake. Tudi avstrijski Štajerski ni bilo prizaneseno, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V okolici mesta Murau močno deževje na ceste in poljske poti odplaknilo zemljo s sosednjih polj, sprožil pa se je tudi manjši zemeljski plaz. O škodi na stavbah gasilci ne poročajo.

Zaradi silovite toče in poplav naj bi bilo opustošenih več kot 12.000 hektarjev kmetijskih zemljišč, avstrijske zavarovalnice pa so skupno škodo v kmetijstvu ocenile na skoraj 3 milijone evrov. Zavarovalniški agenti so v Avstriji na terenu že več dni, saj so hude nevihte kmetijstvo prizadele že tretjič v tem tednu.

Neurje je ohromilo tudi promet, saj so zaradi toče in poplav morali zapreti več cest v okolici Celovca, Velikovca in Šentvida ob Glini.

Nevihte so se začele pojavljati v Avstriji, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Močnejša nevihtna celica je najprej dosegla tudi slovenski del Koroške. Kasneje so začele nad Slovenijo nastajati nove nevihte. Glede na splošno smer vetra so se nevihte izrazito pomikale v desno, kar je značilnost superceličnih neviht. Jugovzhodne poti neviht so bile neugodne, saj so prepotovale večji del Slovenije. Poleg zmerne nestabilnosti in velikega striženja vetra (smer in hitrost vetra se je z višino spreminjala), je bila za nastanek močnih neviht ključna šibka zaporna plast s temperaturno inverzijo. Ta je v začetku preprečevala nastanek neviht, ob sprožitvi pa so imele posamezne nevihte na voljo veliko energije. Zaradi hitrega pomikanja nevihtnih celic je huda ura večinoma trajala le nekaj 10 minut, so zapisali.