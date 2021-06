Dela ne bi smela vplivati na življenje čez mejo

Dvomi in skrbi prebivalcev dolinske občine so tesno prepleteni s četrtstoletno zgodbo drugega tira med Koprom in Divačo. Včeraj so na spletnem zasedanju Občine Dolina gostili predstavnike projektne družbe 2TDK. Srečanje so dolgo pričakovali, saj se je župan Sandy Klun že pred dobrim letom dni dogovarjal, da bi prišli v njihovo sredo in orisali vse morebitne negativne posledice gradnje. Zaradi pandemije in protikoronskih ukrepov so se časi zavlekli. Občinska uprava se je sicer že februarja lani mudila na sedežu družbe 2TDK, 12. maja pa so se medsebojno sestali v manjši zasedbi. Zmenili so se tudi, da bodo lahko občinski odborniki spremljali območna srečanja.

Peterica občinskih svetnikov – to so Roberto Potocco, Eva Žerjul, Aleksander Coretti (Skupaj Insieme), Goran Čuk (SKP, sicer tudi podžupan) in Alen Kermac (Zeleni) – je gostom zastavila vrsto vprašanj, ki so jih pred tem posredovali črno na belem, da bi se lahko družba ustrezno pripravila. Kako bo 27 kilometrov dolga trasa s sedmimi predori in tremi viadukti vplivala na okolje in življenje ljudi na italijanski strani meje? Kako so v načrtu upoštevali značilnosti Naravnega rezervata Doline Glinščice in nepredvidljivosti kraškega ekosistema? In še zaščita vodnih virov in onesnaževanje. Na dlani je bilo marsikaj. Odgovore je podal odgovorni za stike z javnostmi Martin Tomažin, ob katerem sta med drugimi sedela še prvi mož družbe Pavle Hevka in izvršni direktor gradbenega sektorja Marko Žitnik. Zagotovil je, da dela ne bi smela vplivati na vsakdan ljudi v dolinski občini, ki živijo ali imajo zemljišča v posredni bližini proge, torej zlasti tistih na območju med Gročano in Vinjanom.