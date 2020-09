Delavci glasovali »za«, mladi razcepljeni na pol

Največ glasov za zmanjšanje parlamenta je prišlo iz volilnega bazena Gibanja petih zvezd (G5Z). Reformo je podprlo devet njegovih volivcev od desetih, je ugotovila javnomnenjska raziskava družbe SWG. Najmanj podpore pa je prišlo iz vrst volivcev Demokratske stranke, saj je za zmanjšanje parlamenta glasovalo le 57,3 odstotka demokratskih privržencev.

SWG ob tem ugotavlja, da so zmanjšanje števila senatorjev in poslancev podprli zlasti delavci (79 odstotkov za, 21 odstotkov proti). Najmanj navdušeni nad predlagano ustavno reformo pa so mladi volivci, ki so se razdelili na pol. Za spremembo je glasovalo 50,4 odstotka mladih proti 49,6. Razmeroma nizka je bila tudi podpora med volivci z univerzitetno izobrazbo, in sicer 54-odstotna.