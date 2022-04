Delavec padel s poltovornjaka in se huje poškodoval

V Dantejevi ulici v Izoli se je včeraj zgodaj popoldne zgodila huda nesreča, v kateri se je poškodoval delavec, ki je padel s kesona parkiranega manjšega tovornega vozila, poročajo Primorske novice. Reševalci so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, njegove poškodbe naj bi bile zelo resne.

Nesreča se je v Dantejevi ulici zgodila okoli 12.30. Na pločniku pri eni od tamkajšnjih hiš je bilo parkirano manjše tovorno vozilo, z levima kolesoma delno na cestišču. S kesona poltovornjaka je delavec razkladal beton, ko je močno počilo. V tovorno vozilo je trčil voznik osebnega avtomobila, tovorno vozilo je ob tem zanihalo, zaradi česar je s kesona na pločnik padel delavec.

Po pripovedovanju očividcev naj bi padel na glavo in se hudo poškodoval, poročajo Primorske novice. Reševalci reševalne službe slovenske Istre so ga odpeljali v izolsko bolnišnico. Po neuradnih podatkih naj bi bile poškodbe delavca zelo hude. Poleg policistov in reševalcev so na kraju nesreče posredovali tudi koprski poklicni gasilci, ki so zavarovali območje nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanega delavca.

Podrobnosti o okoliščinah nesreče včeraj zvečer še niso bile znane. Očividci so za Primorske novice povedali, da naj bi se voznik osebnega avtomobila, domačin, umikal desno, ker naj bi iz nasprotne smeri takrat pripeljalo drugo vozilo. Kaj so še ugotovili policisti in kakšne morebitne kršitve so zabeležili, sinoči niso uspeli izvedeti.