Delci PM 10 na Primorskem lani pod kontrolo

Po podatkih Agencije RS za okolje, ki še niso dokončni, je bila dnevna mejna koncentracija škodljivih delcev v zraku PM 10 lani v Sloveniji največkrat presežena na merilnem mestu ob Mariborski cesti v Celju, in sicer 43-krat. Gre za edino lokacijo, kjer so bile v letu 2019 mejne dnevne vrednosti presežene več kot dovoljenih 35-krat v letu. Primorski kraji so med manj onesnaženimi. V Kopru je ARSO lani nameril 8 prekoračitev, v Novi Gorici pa 10, medtem ko jih je, denimo v Ljubljani nameril 21, v Murski Soboti ter v Zagorju 28.

Meritve koncentracij različnih snovi v zraku so najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zunanjega zraka na določenem območju. 24-urna mejna koncentracija delcev PM 10 je določena pri 50 mikrogramih na kubični meter in je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu.

Onesnaženost zraka z delci PM 10 je sicer močno odvisna od vremenskih razmer, ki so bile lani kar ugodne. Največ preseganj je v januarju, februarju in decembru.