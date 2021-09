Delež pozitivnih brisov poskočil, na intenzivni negi 100 covidnih bolnikov

V Sloveniji so včeraj ob 5728 PCR testiranjih potrdili 1308 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 22,8-odstoten, kar je skoraj 6 odstotkov več kot dan prej, ko je bil 17-odstoten.

Hospitaliziranih je 377 bolnikov s covidom-19, kar je 14 več kot v ponedeljek, od tega 100 na intenzivni negi, trije več. Najmlajši hospitalizirani bolnik s covidom-19 je star 21 let, najmlajši na intenzivnem oddelku pa 27 let. Umrli so trije bolniki s covidom-19.

Včeraj so opravili tudi 40.486 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 13.645 aktivnih primerov okužbe, sedemdnevno povprečje se je znižalo za 12 in znaša 1027. Dvotedenska incidenca pa se je povečala za 20 in znaša 677 okužb na 100.000 prebivalcev.