Delež pozitivnih PCR testiranj v FJK nespremenjen

V FJK so danes ob 3420 PCR testiranjih potrdili 16 novih okužb z novim koronavirusom in ob 1689 hitrih antigenskih testih, katerim so jih prišteli še 5632 negativnih iz minulega novega obdobja, eno novo okužbo. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,47-odstoten, v bistvu nespremenjen v primerjavi z včerajšnjimi podatki, hitrih antigenskih testov pa 0,06-odstoten. Noben covidni bolnik ni umrl. Na rednih oddelkih se zdravi šest covidnih bolnikov, eden pa potrebuje intenzivno zdravljenje.

Od začetka pandemije je umrlo 3789 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.062 ljudi, klinično zdravih je devet, v samoizolaciji pa jih je 199.