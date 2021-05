V Sloveniji so ob 1504 PCR testiranjih včeraj potrdili 113 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 7,5-odstoten. Opravili so tudi 7399 hitrih antigenskih testov, čigar pozitivne rezultate potrujejo s PCR testi. Umrli so trije bolniki s covidom-19.

Hospitaliziranih je 407 covidnih bolnikov, kar je 14 manj kot v petek, intenzivno nego jih kot v petek potrebuje 121.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužbe znaša 444.