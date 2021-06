Delež pozitivnih PCR testov v Sloveniji še upada

V Sloveniji so včeraj ob 3837 PCR testiranjih potrdili 273 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 7,1-odstoten. V primerjavi s torkom, ko je bil 9,1-odstoten, se je zmanjšal za dva odstotka. Opravili so tudi 27.557 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR testi. Umrli so trije bolniki s covidom-19.

Hospitaliziranih je 213 bolnikov s covidom-19, eden manj kot v torek, od teh jih intenzivno zdravljenje potrebuje 60, dva manj.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je z 273, koliko je znašalo po v sredo objavljenih podatkih, zmanjšalo na 260. Štirinajstdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa je padla na 183.