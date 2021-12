Delež pozitivnih testov poskočil

V zadnjih 24 urah so v Furlaniji - Julijski krajini ob opravljenih 10.922 PCR testih zabeležili 1484 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil kar 13,59-odstoten, kar je znatno višji kot dan prej, ko je bil 6,77 odstoten. Opravili so tudi 16.095 hitrih antigenskih testov, pri čemer so potrdili 333 primerov okužb (delež 2,07-odstoten). Umrlo je šest covidnih bolnikov: 90-letnik iz Enemonza, 89-letnik iz Trsta, 89-letnik iz Ogleja, 77-letnik iz Trsta, 77-letnica iz Pordenona in 76-letnica iz Porpetta. Vsi so umrli v bolnišnicah. Na intenzivnih oddelkih se zdravi 27 covidnih bolnikov (eden več kot včeraj), na ostalih covidnih oddelkih pa 278 (pet manj kot včeraj).

V Sloveniji so v torek so ob opravljenih 5948 PCR testih potrdili 1863 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je bil 31,3-odstoten. Opravili so tudi 93.852 hitrih testov, katerih rezultate še preverjajo s PCR testi. V bolnišnicah zdravijo 572 bolnikov (14 manj kot dan prej), od tega 190 na intenzivni negi (11 manj). Umrlo je devet covidnih bolnikov. Najmlajši covidni bolnik na navadnih oddelkih je star 28, na intenzivni negi pa 21 let, je objavila slovenska vlada. Glede na oceno NIJZ je aktivnih primerov trenutno 16.528, kar je 337 več kot dan prej.