Delež pozitivnih testov poskočil, hospitalizacij manj

V FJK so danes ob 4922 PCR testiranjih potrdili 206 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 4,19-odstoten in se je več kot podvojil v primerjavi z včerajšnjim dnem, ko je bil 1,77-odstoten. V to številko je vključenih tudi 11 migrantov oz. prosilcev za azil, od katerih po dva na Tržaškem, Goriškem in Videmskem in pet v Pordenonu, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so tudi 3110 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 16 novih okužb (delež 0,51-odstoten). Umrla je ena bolnica s covidom-19, gre za 60-letno žensko, ki ni bila cepljena in je imela tudi druge zdravstvene težave.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 28 bolnikov s covidom-19, kar je tri manj kot včeraj, na oddelkih za intenzivno nego je kot včeraj 11 bolnikov s covidom-19.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3797 bolnikov s covidom-19, in sicer 814 v Trstu, 2016 v Vidmu, 674 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 105.279 ljudi, klinično zdravih je 79, v samoizolaciji pa je 1037 ljudi.