Delež pozitivnih testov rahlo nižji

V FJK so danes ob 3270 PCR testiranjih potrdili 113 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 3,46-odstoten, približno pol odstotne točke nižji kot včeraj. V to številko je vštetih tudi 6 migrantov oz. prosilcev za azil na Tržaškem. Opravii so še 4207 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 5 novih okužb (delež pozitivnih testov 0,12-odstoten). Noben covidni bolnik ni umrl. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 47 bolnikov s covidom-19, štirje manj kot včeraj, na intenzivnem zdravljenju pa ostaja 12 covidnih bolnikov.

Od začetka pandemije je v FJK skupno umrlo 3808 covidnih bolnikov, in sicer 816 v Trstu, 2020 v Vidmu, 678 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 106.628 bolnikov, klinično zdravih je trenutno 90, v samoizolaciji pa je 1407 ljudi.