Delež pozitivnih testov se je v 24 urah skoraj podvojil

V FJK so danes ob 4018 PCR testiranjih potrdili 163 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 4,06-odstoten, kar je za 1,8 odstotka več kot včeraj. V to številko je vključenih tudi 10 migrantov oz. prosilcev za azil, je povedal podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so še 3601 hitri antigenski test, ob katerih so potrdili 23 novih okužb (delež pozitivnih brisov 0,64-odstoten). Danes je umrl en bolnik s covidom-19, gre za 84-letnika, ki je bil hospitaliziran v pordenonski bolnišnici.

Število hospitaliziranih se v primerjavi z včerajšnjim dnem ni spremenilo, na rednih covidnih oddelkih se zdravi 53 covidnih bolnikov, na intenzivnih negah pa 12.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3804 covidnih bolnikov, in sicer 815 v Trstu, 2018 v Vidmu, 677 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 105.956 ljudi, klinično zdravih je 88, v samoizolaciji pa 1217 ljudi.