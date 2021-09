Delež pozitivnih testov spet rahlo nižji

V FJK so danes ob 4086 PCR testiranjh potrdili 119 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,91-odstoten, dober odstotek nižji od včerajšnjega, ko je bil 4,06-odstoten. V to številko so všteti tudi trije migranti oz. prosilci za azil, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so še 3703 hitre antigenske teste, ob katerih so potrdili 19 novih okužb (delež 0,51-odstoten). Danes ni umrl noben covidni bolnik.

Intenzivno zdravljenje potrebuje 13 bolnikov s covidom-19, eden več kot včeraj, medtem je na rednih covidnih oddelkih 53 bolnikov in se število od včeraj ni spremenilo.

Od začetka pandemije so v FJK umrli 3804 covidni bolniki, in sicer 815 v Trstu, 2018 v Vidmu, 677 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 106.045 ljudi, klinično zdravih je 93, v samoizolaciji pa je 1259 ljudi.