Delež pozitivnih testov v FJK že tretji dan naglo narašča

V FJK so danes ob 4065 PCR testiranjih potrdili 424 novih okužb, pri čemer je se delež pozitivnih testov že tretji dan zapored zvišal in poskočil na 10,43 odstotka. Včeraj je bil 8,19-odstoten, v soboto 6,10-odstoten, v petek pa 5,69-odstoten. Opravili so še 5944 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 14 novih okužb (delež 0,24-odstoten).

Umrl je en covidni bolnik, gre za 83 letnega moškega, ki je bil hospitaliziran.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 122 bolnikov s covidom-19, kar je dvanajst več kot v petek, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 20, trije več.

Od začetka pandemije je skupaj umrlo 3876 ljudi, in sicer 857 v Trstu, 2030 v Vidmu, 686 v Pordenonu in 303 v Gorici. Ozdravelo je 112.109 ljudi, klinično zdravih je 93, v samoizolaciji pa je trenutno 3330 ljudi.