Delež pozitivnih v Sloveniji 16,8 odstotka

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 4402 PCR testa in potrdili 740 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil 16,8 odstotka. V bolnišnicah so zdravili 691 covidnih bolnikov, med njimi jih je bilo 127 v intenzivni negi, 76 so jih odpustili v domačo oskrbo. Umrlo je pet bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

V ponedeljek so opravili tudi 37.830 hitrih antigenskih testov, pozitivne izvide katerih od sobote preverjajo še s PCR testi.

Še naprej popušča pritisk na bolnišnice, kjer so v ponedeljek zdravili 47 covidnih bolnikov manj kot dan prej. Osem bolnikov manj je bilo tudi venotah intenzivne terapije.