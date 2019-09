»Delitev je napačna in nesmiselna«

Poteza senatorja Mattea Renzija ni dobra in niti pametna, kajti to ni čas za ločitev. Prevladala sta personalizem in osebni interes.

Senatorka Demokratske stranke (DS) Tatjana Rojc Renzijeve izbire ne odobrava. Ob upoštevanju tega, da je Renzi zagotovil podporo vladi, je treba upati, da bo držal besedo. V politiki je namreč vse mogoče. Glede na izdelavo novega volilnega zakona, pa stranke v večini zagotavljajo, da si ne predstavljajo parlamenta brez predstavnika slovenske narodne skupnosti.

Renzi je v zadnjih dneh izrazito pospešil. Zapustil je demokrate in že predstavil novo stranko Italia Viva. Kako ocenjujete njegovo potezo?

Stranka je že šla skozi težko kongresno obdobje, vlada pa še nima tiste kilometrine, ki ji daje lahko gotovost, da ji bo zagotovljena podpora ne glede na delitve v posameznih strankah. Renzijev korak zato ni dober in ni pameten, čeprav so bili signali in smo vsi vedeli, da bo do tega prej ali slej prišlo. Potezo razumem, a je absolutno ne odobravam.

Marsikdo se sprašuje, zakaj se je to zgodilo zdaj ...

Seveda. Tudi ker smo bili pred enim letom na veliki manifestaciji na Trgu del Popolo, kjer je več kot deset tisoč ljudi vzklikalo k enotnosti in složnosti, torej ne k delitvam. Če tega nismo razumeli, pomeni, da sta napram skupnemu dobremu prevladala personalizem in osebni interes.