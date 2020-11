Delno nočno zaprtje vozlišča pri Palmanovi

Zaradi del za gradnjo tretjega voznega pasu bo avtocestno vozlišče pri Palmanovi v noči na petek deloma zaprto. Do sprememb bo prišlo za voznike, ki vozijo iz smeri Vidma proti Trstu ali pa iz smeri Benetk proti Vidmu.

Vozniki, ki bodo jutri (četrtek) od 23. ure, do 2. ure v petek zjutraj iz Vidma vozili proti Trstu, bodo morali zapustiti avtocesto pri San Giorgiu in nato vedno pri San Giorgiu spet zapeljati nanjo. Lahko bodo tudi izbrali izvoz Videm Jug in nato po stranskih cestah dosegli cestninsko postajo pri Palmanovi.

Vozniki, ki bodo v petek od 2. do 5. ure zjutraj iz Benetk vozili proti Vidmu, bodo morali zapeljati na izvoz pri Palmanovi in nato ponovno na tamkajšnji uvoz. Avtocesto bodo lahko zapustili tudi pri Latisani in nato po stranskih cestah dosegli uvoz Videm Jug.