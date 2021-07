Delta različica daleč prevladujoča

Po podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je delta različica novega koronavirusa v Sloveniji že daleč prevladujoča. Po pregledu 222 vzorcev v sodelovanju s kliničnim inštitutom na ljubjanski pediatrični kliniki so jo odkrili v 94,6 odstotka primerov, in sicer kar v 210 vzorcih, preostanek si delita alfa različica in dva nova primera različice C.36.3.

Največ primerov delta različice, in sicer 82, so zaznali v jugovzhodni regiji, sledi Gorenjska s 63 primeri. Iz teh podatkov je mogoče sklepati, menijo strokovnjaki, da je veliko število teh primerov povezanih z izbruhoma na Dolenjskem in Gorenjskem po vrnitvi dijakov z maturantskih izletov v Španiji. V obalo-kraški regiji so odkrili devet primerov delta različice.

V NLZOH opozarjajo, da je različica delta bolj nalezljiva kot druge, zato pozivajo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, da se cepijo čim prej. Polno cepljeni namreč razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici.