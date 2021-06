Delta različica se postopno širi

V FJK so potrdili prisotnost indijskega seva v slabi tretjini pregledanih vzorcev. Med laboratorijsko analizo 96 reprezentativnih vzorcev, ki jo opravlja zdravstveno podjetje Asugi v sodelovanju z genetskim in epigenetskim laboratorijem znanstvenega centra Area Science Park, so potrdili 50 primerov angleškega seva in 28 primerov indijskega seva, ostanki pa so porazdeljeni med drugimi sevi. Prvi vzorec indijskega seva so v FJK potrdili 29. aprila.

Angleški sev je torej še vedno na prvem mestu razširjenosti v FJK, njegova prisotnost pa se je od konca aprila, ko je bil ponekod 100-odstoten, v bistvu prepolovila. Postopno pa se vse bolj širi indijski sev. Od 28 vzorcev z indijskim sevom, so jih kar 24 odkrili v Trstu.