Demokracija v primežu algoritmov sovraštva

Najstarejši založnik slovarjev v ZDA Merriam-Webster je za besedo leta 2024 izbral polarizacijo. V obrazložitvi so leksikografi zapisali, da izraz označuje »stanje, v katerem se prepričanja ali interesi družbe koncentrirajo v dveh nasprotujočih si skrajnostih«. Polarizacija mnenja volilnega telesa je zaznamovala volilno kampanjo predsedniških volitev v ZDA, pravzaprav je bilo ohranjanje razkola med ljudmi cilj obeh kandidatov – Kamale Harris in Donalda Trumpa.

Novoizvoljeni ameriški predsednik pa je bil pri ustvarjanju skupnosti (»mi«), ki trdno verjame, da je zaradi drugače mislečih (»oni«) življenjsko ogrožena, najbolj uspešen. In po tej poti nadaljuje tudi po vselitvi v Belo hišo, pri čemer so mu v veliko pomoč družbena omrežja, ki podobno kot politika najbolj profitirajo od razkola v družbi. Več je rasističnih, homofobnih in drugih spornih objav, več časa uporabniki preživijo »online«, kar znajo korporacije kot sta Meta in X uspešno pretvoriti v milijardne dobičke. Polarizacija znotraj države pa zaostruje družbene konflikte in zmanjšuje zaupanje v institucije, saj imajo državljani (»mi«) občutek, da se z njihovimi problemi nihče ne ukvarja.

V tem stanju nezaupanja v državne ustanove je zatekanje k človeku, ki ponuja spremembe, skorajda edina možnost. Algoritem sovraštva torej poganja bodisi politiko bodisi (digitalno) gospodarstvo, največja poraženka v boju za pozornost pa je demokracija. Algoritmi so zasnovani tako, da uporabnikom ponujajo vsebine, ki spodbujajo čustven odziv – najraje jezo, zgražanje ali strah. Delujejo po načelih t. i. ekonomije pozornosti, kjer je čas, ki ga uporabniki preživijo na platformi, ključen za ustvarjanje dobička. Vsaka minuta več pomeni namreč več prikazanih oglasov in več prihodkov, predvsem pa več zbranih podatkov o obnašanju uporabnikov, ki se prodajajo kot vroče žemljice.

V takšnih družbenih razmerah je sklepanje kompromisov in pragmatično oblikovanje politik, ki so skupaj s pluralizmom in zmernostjo srčika demokracije, nemogoče.