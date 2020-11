Deset milijonov za slovensko manjšino

Italijansko ministrstvo za gospodarstvo in finance bo tudi v prihodnjem letu Furlaniji - Julijski krajini namenilo deset milijonov evrov za namene, ki jih navaja zakon za zaščito slovenske manjšine v Italiji. Država namerava izplačati desetmilijonski prispevek tudi v letu 2022 in 2023.

Podatek izhaja iz poročila, ki ga je finančni minister Roberto Gualtieri priložil k zajetnemu zakonu o proračunu za leto 2021 in k triletnem proračunu za obdobje 2021–2023.

Desetmilijonski prispevek je postal stalnica leta 2016, potem ko je decembra 2015 takratna poslanka Tamara Blažina uspešno vložila amandma o sistemskem financiranju slovenske manjšine. Po tem dopolnilu mora vsakoletni zakon o proračunu vsebovati tudi prispevek za vse namene, ki jih navaja zaščitni zakon za slovensko manjšino. Trije stebri financiranja so delovanje slovenskih organizacij, raba slovenščine v javnih upravah in gospodarski razvoj Kanalske doline, Rezije ter območja ob Teru in Nadiži.